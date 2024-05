*Confira a galeria de fotos da enchente no fim desta edição

Naquela abafada tarde de sábado, 24 de março de 2001, as condições climáticas então seguiam dentro de uma normalidade no Alto Vale do Itajaí, mais precisamente em Vidal Ramos.

No início, predominava um clima seco; contudo, as elevadas temperaturas atuaram como catalisador para a formação de pequenas células de tempestade nos arredores da cidade.

A princípio, a mudança no céu anunciava apenas ser mais uma típica chuva de verão, potencializando precipitações passageiras. No entanto, o que estava por vir pegaria todos de surpresa.

A enchente

Com o passar das horas, um intenso temporal trouxe uma quantidade significativa de chuva, causando impactos alarmantes nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim.

Isso, instantes depois, resultou em uma enchente de proporções extraordinárias na cidade.

“Como exemplo ilustrativo, imagine o cenário como se uma grande barragem tivesse rompido e a água viesse descendo com uma velocidade assustadora, arrastando tudo em seu caminho”, relembra João Dehon Finck, um dos vidalenses que testemunharam esse evento na época.

“Eu acredito que tenha sido a maior enchente já registrada em Vidal Ramos. Pessoalmente, nunca vi algo semelhante em toda a minha vida; assim, aqueles que estavam lá naquele momento sabem o que estou dizendo”, acrescenta Finck.

*Assista ao vídeo >>

*Autoria: João Finck e Cézar Juttel >>

Brusque sem enchente

É importante ressaltar que, naturalmente, essa quantidade substancial de água fluiu para as cidades situadas abaixo de Vidal Ramos, como Botuverá, Brusque e Itajaí.

Embora essa enchente tenha afetado gravemente o Alto Vale anteriormente, os outros municípios citados não sofreram problemas decorrentes deste evento.

Isso se deve ao fato de que, na ocasião, a tempestade concentrou-se exclusivamente nas áreas montanhosas de Vidal Ramos, mais precisamente na região das cabeceiras do rio.

Portanto, as cidades localizadas ao longo do Médio ao Baixo Vale do Itajaí, não receberam sequer uma única gota de chuva.

Assim, quando essa imensa quantidade de água alcançou as áreas ao longo do rio, ela se deparou com o Itajaí-Mirim mantendo um nível dentro dos padrões normais.

Enchente em fotos

Conforme destacado na abertura desta pauta, vamos encerrar este artigo apresentando mais cenas marcantes da inundação que devastou Vidal Ramos em março de 2001, evidenciando o poder avassalador da natureza.

*Autoria: João Finck e Cézar Juttel

