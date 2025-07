VÍDEO – Relembre câmera escondida do SBT realizado em Brusque nos anos 90; assista

O programa Topa Tudo Por Dinheiro, do SBT, exibiu o quadro Câmera Escondida em Brusque no final dos anos 90. O apresentador era Silvio Santos e as gravações aconteceram nas proximidades da Havan e do antigo Bruem.

Na gravação em Brusque do Câmera Escondida, o ator Carlinhos Aguiar abordava os moradores na rua e solicitava informações de como chegar ao bairro Azambuja. Após receber a indicação, seguia caminhando. No entanto, ele estava sem a parte de trás da calça, fazendo com que as pessoas que caíram na pegadinha dessem risada ao observar a situação.

“Eu estou aqui em Brusque e estou meio perdido, porque quero ir até o bairro de Azambuja. Não sei se esse bairro fica para lá ou fica para cá”, dizia o ator. Durante a pegadinha, outros atores com roupa de banhistas passavam pela região, deixando moradores confusos no Câmera Escondida.

Assista ao vídeo da câmera escondida do SBT:

