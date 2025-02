Um fato inusitado e encantador conquistou repercussão nacional há uma década e meia, levando o nome de Guabiruba para a tela da TV Globo.

No coração dessa história está o girico 4×4, veículo singular, sendo um verdadeiro símbolo de engenhosidade e tradição que se tornou então uma lenda local.

Mais do que um simples meio de transporte, essa picape de madeira é um testemunho vivo da criatividade e do talento de um homem que transformou um sonho em realidade.

Criatividade em Guabiruba

Tudo começa com Marcio Schlindwein, mais conhecido pelos amigos como ‘Maio’.

Morador do bairro Guabiruba Sul, ele não é apenas um rosto conhecido na comunidade, mas também o guardião de um tesouro sobre rodas.

Seu girico 4×4, uma picape Willys de 1976, não passa despercebido pelas ruas da cidade.

Com cabine e carroceria inteiramente construídas em madeira, a relíquia carrega consigo não apenas cargas, mas também a essência de um povo que valoriza sua história e suas tradições.

Guabiruba nos holofotes

A trajetória desse veículo extraordinário ganhou os holofotes no ano de 2010, quando na ocasião, foi apresentada no programa AutoEsporte, da TV Globo, conquistando admiradores em todo o Brasil.

Desde então, o girico 4×4 se tornou uma verdadeira atração local, chamando atenção por onde passa e reforçando o orgulho dos guabirubenses.

“Não é apenas um carro, mas uma peça viva da identidade da cidade, um símbolo que atravessa gerações e emociona quem conhece sua história”, explica Marcio, emocionado.

Guabiruba e sua engenharia

A construção dessa maravilha sobre rodas teve início em 2003, resultado de um projeto ambicioso e de uma dedicação incansável.

Ao longo de um ano inteiro de trabalho minucioso, Marcio transformou uma picape comum em uma obra-prima artesanal.

O metal deu lugar à madeira, sendo cada detalhe cuidadosamente planejado e executado, para garantir não apenas funcionalidade, mas também um visual único.

Equipado com um motor Agrale, o Girico 4×4 se mostrou não apenas uma relíquia encantadora, mas também uma máquina robusta, capaz de encarar desde trabalhos no campo até o transporte de materiais pesados.

Cultura e tradição

Mais do que utilitário, a picape se tornou parte do cenário cultural de Guabiruba.

Presente em eventos marcantes, como a Festa da Integração, as carreatas do aniversário da cidade e o tradicional desfile do Presépio Vivo, ele não apenas transporta pessoas e objetos, mas também memórias, emoções e o espírito de uma comunidade unida por suas raízes.

Cada aparição do girico, pois, é um lembrete de que a tradição e a inovação podem andar lado a lado.

Marcio, com sua visão e habilidade, não apenas criou um veículo icônico, mas também inspirou uma cidade inteira com sua paixão e dedicação.

Galeria de fotos

