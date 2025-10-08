VÍDEO – Repórteres do jornal O Município apresentam nova brincadeira da Fenarreco; veja como funciona
Festa começa nesta quinta-feira
A 38ª Fenarreco traz neste ano uma nova brincadeira para a festa: o Revezamento de Chopp, uma competição que envolve oito participantes. Esta é a única brincadeira mista, ou seja, homens e mulheres podem participar juntos. A festa é gratuita e acontece de 9 a 19 de outubro.
Os repórteres do jornal O Município foram até o pavilhão da Fenarreco para conhecer a nova brincadeira. Participaram do vídeo os repórteres Otávio Timm, Thiago Facchini, João Henrique Krieger e Vitor Souza.
Ela consiste em duas equipes de quatro pessoas, cada integrante deverá beber o copo de chope o mais rápido possível para ganhar.
Cada time fica de um lado da mesa. Os oito participantes terão um copo de 400mL de chope cada. O primeiro integrante de cada equipe bebe o chope e, ao terminar, terá de pôr o copo na mesa, somente assim o segundo participante poderá começar a beber. Vence a equipe que terminar primeiro.
Para participar da brincadeira, basta procurar um dos organizadores durante a festa. Conforme a programação da Fenarreco, a competição será realizada nos dias 11 (às 13h30) e 18 (às 23h), no Pavilhão Cultural, e no dia 19 (às 13h30), no restaurante.
Para a produção do vídeo, os profissionais consumiram chope sem álcool.
