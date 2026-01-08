VÍDEO – Risco de queda de árvore na pista preocupa moradores do bairro Dom Joaquim, em Brusque

“Tem algumas retiradas e podas já programadas nessa semana, tanto no bairro Dom Joaquim, como em outros bairros”, informa o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns Filho.

Ivan também comenta que no decorrer das próximas semanas, está garantida a vazão para todas as demandas existentes no momento. Ele afirma que a identificação de árvores que causam riscos é feita pelas vistorias da própria equipe, e também por meio de laudos da Defesa Civil.