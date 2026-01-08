VÍDEO – Risco de queda de árvore na pista preocupa moradores do bairro Dom Joaquim, em Brusque
Secretaria de Obras promete fazer retirada até o fim de semana
Atualmente, na rua Cedro, 800, bairro Dom Joaquim, há uma árvore que desbarrancou e está próxima de cair na via, com raízes e terra invadindo a calçada. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos irá fazer a retirada dessa árvore até o fim de semana, 10 e 11 de dezembro.
