VÍDEO – Saiba como está idosa atingida por jipe no desfile de 7 de Setembro em Brusque

A idosa de 75 anos, moradora do bairro Nova Brasília, que foi atingida por um jipe no desfile de 7 de Setembro, em Brusque, já deixou o hospital.

Segundo a sobrinha da idosa, ela não sofreu fraturas no tornozelo ou coluna. Em vídeo publicado nas redes sociais, a senhora afirmou que está bem.

A sobrinha contou que ela passou por todos os exames e recebeu todo o apoio da família. “Está com um pouco de dor, mas, além disso, está tudo bem”. Elas ainda agradeceram pelas orações e as mensagens de carinho.

Acidente no desfile de 7 de Setembro

Quatro pessoas tiveram ferimentos no acidente. Além da idosa de 75 anos, uma mulher de 37, moradora do bairro Primeiro de Maio, foi a segunda vítima encaminhada ao hospital. Ela não possuía fraturas aparentes, mas tem comorbidades e foi conduzida para avaliação médica.

Foram atingidas pelo jipe também uma adolescente de 14 anos e uma criança de 1 ano e oito meses (estava no colo da mulher de 37 anos), mas elas não tiveram ferimentos.

O desfile estava se encaminhando para o final. O veículo subiu na calçada e atingiu o público. Após o acidente, havia líquido do fluido de freio do jipe no chão, o que indica o problema mecânico.

“Ocorreu um problema mecânico na mangueira de fluido do freio. No ato de pisar no freio, a mangueira estourou. A pressão que existe dentro da mangueira foi perdida. O jipe ficou sem controle. Com isso, acabamos avançando sobre a calçada”, explica o motorista Sandro Rocha.

O motorista detalha que, instantes antes do acidente, se preparava para descer do jipe, ir até o palanque das autoridades e pedir autorização ao prefeito André Vechi para o comboio passar.

“Foi um desespero”, define. Ao notar que não havia resposta do veículo enquanto freava, procurou outra alternativa: “tentei colocar na marcha ré, mas não deu resultado”, lamenta. Sandro permaneceu no local e prestou suporte durante a ocorrência.