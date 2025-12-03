VÍDEO – Saiba detalhes da prisão do motorista que fugiu após acidente com morte no Limeira, em Brusque

A reportagem do jornal O Município conversou nesta quarta-feira, 3, com o delegado titular da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, Fernando Farias, para esclarecer detalhes sobre a prisão do motorista envolvido no acidente que resultou na morte de um motociclista durante esta madrugada.

A prisão ocorreu após o homem ser localizado pela Polícia Militar, horas depois de fugir do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

O homem passou por exames no Hospital Azambuja antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil para depoimento, a fim de verificar o estado de saúde. Durante todo o procedimento, conduzido pelo delegado Fernando Farias, ele permaneceu em silêncio e não se manifestou.

O motorista foi autuado por homicídio culposo no trânsito, lesão corporal culposa no trânsito e fuga do local do acidente. Devido à gravidade dos crimes, ele não terá direito à fiança.

Após o registro, o suspeito foi encaminhado à Unidade Prisional de Brusque e segundo o delegado Farias, passará por audiência de custódia na quinta-feira, 4, quando será definida a necessidade de sua permanência preso durante o processo.

O motorista é natural do estado do Paraná e residia em Brusque há algum tempo. O nome do homem não foi divulgado pelas autoridades e a advogada, que também esteve presente na Delegacia de Polícia Civil, optou por não se manifestar.

Confira o relato do delegado:

Câmera flagrou a colisão

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. As imagens obtidas pela reportagem mostram a caminhonete Tucson invadindo a pista contrária e atingindo duas motocicletas que seguiam em direção ao Centro.

O vídeo revela que, ao saírem do campo de visão da câmera, os motociclistas são atingidos pelo veículo. Com o impacto, as motos são lançadas contra o acostamento.

A Tucson capota em seguida. O motorista sai pela porta traseira, corre, volta para recolher um objeto que caiu do veículo e foge a pé.

O acidente ocorreu por volta de 5h48. Um dos motociclistas morreu no local, e o outro foi socorrido em estado grave.

Vítima identificada

A vítima fatal foi identificada como Gilson Alves dos Santos. Segundo apuração do jornal O Município, ele tinha 48 anos, era natural de Aparecida do Norte (SP) e conduzia uma das motos Honda XRE envolvidas na colisão. O relatório da ocorrência aponta que Gilson foi encontrado sem vida ainda na pista.

A outra motociclista, uma mulher de 44 anos, sofreu fratura aberta na fíbula e na tíbia, além de múltiplas lesões no braço e escoriações. Ela foi encaminhada ao Hospital Azambuja pelas equipes de atendimento.

O motorista da caminhonete, de 29 anos, que aparece nas imagens fugindo do local, teve um corte no crânio e também precisou ser levado ao hospital.

Polícia Militar e Polícia Científica estiveram na área para os levantamentos iniciais. A investigação deve considerar as imagens registradas pela câmera de monitoramento.

