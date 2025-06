VÍDEO – Secretário de cidade catarinense relata momentos de tensão em Israel: “tivemos que abandonar nossos quartos”

A Prefeitura de Joinville informa que o secretário de Proteção Civil e Segurança Pública de Joinville, Paulo Rogério Rigo, permanece em Israel, onde ele integra a comitiva de uma viagem de estudos no país.

Paulo e o restante da delegação brasileira aguardam instruções do Itamaraty para o retorno ao Brasil, devido ao conflito entre Israel e Irã.

“Tudo transcorria normalmente. Apesar dos conflitos com o Hamas, o país seguia seu ritmo normal. Até que nessa madrugada soaram as sirenes e tivemos que abandonar os nossos quartos no hotel e nos dirigimos para os bunkers, no próprio hotel. A maioria dos prédios aqui, especialmente hotéis, escolas, hospitais têm esses locais que normalmente ficam no subterrâneo do prédio”, relata Rigo.

Todas as atividades da viagem de estudos em Israel, um evento organizado e coordenado pela Embaixada de Israel, foram canceladas. O objetivo do projeto é levar secretários e prefeitos brasileiros para conhecerem em Israel projetos municipais para a segurança pública e o desenvolvimento local.

“Nós estamos bem, mas sob alerta também, aguardando se vamos ser evacuados pelo governo brasileiro. Por ter experiência como militar, procuro manter os colegas aqui da comitiva mais tranquilos. Aguardamos os próximos passos e temos certeza que vai dar tudo certo”, afirma Rigo, que é capitão da reserva do Exército brasileiro.

