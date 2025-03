VÍDEO – Sem acordo com Prefeitura de Brusque, Sinseb convoca reunião urgente com associados

Nesta segunda-feira, 17, houve mais uma reunião da Prefeitura de Brusque com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região (Sinseb). Após a reunião, o Sinseb divulgou um vídeo com o presidente do sindicato, juntamente com a comissão de negociação, convocando os servidores para uma assembleia urgente.

Na ocasião, a assembleia informará a categoria sobre o andamento das negociações em 2025. Conforme a preidente Tânia Mara Vieira Pompermayer, foi uma reunião nada satisfatória, “que nos deixou todos indignados”.

A assembleia será realizada nesta terça-feira, 18, a partir das 18h, na sede do Sintimmeb.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SINSEB (@sinseb.sindicato)

Leia também:

1. Brusque será julgado pelo caso do bar no jogo contra a Chapecoense

2. Galeria – Propriedade Gianesini mostra como é morar no interior de Botuverá

3. Parque alagável será construído ao lado da nova Beira Rio, em Brusque

4. Protesto em Brusque pede por anistia aos presos do 8 de Janeiro

5. Homem é esfaqueado no pescoço pela esposa em São João Batista; morador conteve hemorragia com toalha

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: