VÍDEO – Senadora brusquense homenageia Hospital Azambuja pelos 123 anos no Senado Federal

Em pronunciamento realizado no plenário do Senado Federal na quarta-feira, 2 de julho, a senadora brusquense, Ivete Appel da Silveira, prestou uma homenagem ao Hospital Azambuja, de Brusque, pelos 123 anos de fundação.

Durante seu discurso, a senadora destacou a importância histórica da instituição para a saúde pública e privada de Santa Catarina, enaltecendo o compromisso do hospital com o atendimento humanizado, a qualidade dos serviços prestados e o acolhimento à população, especialmente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ivete também fez questão de parabenizar a equipe de profissionais, a direção e toda a comunidade que sustenta, com dedicação e responsabilidade, a trajetória do Hospital Azambuja ao longo de mais de um século.

“O Hospital Azambuja representa muito mais do que um centro de saúde, é um verdadeiro patrimônio de solidariedade, fé e compromisso com a vida, construído com o esforço de muitas gerações e sustentado pela confiança de toda a população do Vale do Itajaí”, afirmou a senadora.

“Como filha de Brusque, sei de perto a importância dessa instituição. Ao longo de mais de um século, o Azambuja se consolidou como referência em atendimento hospitalar, oferecendo cuidado humanizado, tecnologia e acolhimento a milhares de famílias dentro e fora do nosso estado”, declarou a senadora no plenário.

A homenagem integra as comemorações oficiais pelo aniversário da instituição, fundada em 29 de junho de 1902, e reforça o reconhecimento nacional à sua contribuição para a saúde da população catarinense.

