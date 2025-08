VÍDEO – Série de furtos de plantas em Brusque chama atenção de moradores: “era o maior que a minha mãe tinha”

Após a divulgação do furto de uma planta rabo-de-macaco, em Brusque, na noite de domingo, 3, uma moradora relatou que sua casa já teve cinco plantas furtadas. Ela mora no bairro Primeiro de Maio.

Imagens enviadas pelos moradores mostram a ação de um homem encapuzado pulando a cerca da casa e indo em direção a planta. Ainda é possível ver outro homem passando pela rua no momento do furto.

Após retirar a planta, o homem então novamente pula a grade da casa e vai embora.

Segundo a filha da proprietária da casa, em três semanas seguidas, “eles roubaram cinco vasos e o último era o maior que a minha mãe tinha”. O primeiro furto ocorreu no dia 3 de julho, já o segundo no dia 9 de julho, de madrugada, e o terceiro no dia 18 de julho, às 23h.

Confira o vídeo:

“Eles vieram três vezes, roubaram três vezes na casa da minha mãe todos esses rabos de macaco. Eles não levam outras coisas”. Em uma das invasões, o alarme da casa chegou a ser acionado, mas não impediu o furto dos criminosos.

Outra câmera de segurança flagrou o momento em que o homem guarda a planta no carro, um Fiat Uno.

De acordo com Sônia do Santos Antônio, que trabalha em um centro de execução de jardinagem, a planta está “em alta” e pode ser por isso que o furto do rabo de macaco está ocorrendo. Ela conta que já conversou com várias pessoas que estavam buscando pela planta, mas que não a encontravam para compra.

