O último dia de maio trouxe uma paisagem de inverno rigoroso para a Serra catarinense. Muitos municípios amanheceram cobertos por uma espessa camada de geada, diante de carros e a vegetação completamente congelados.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

As temperaturas em alguns locais da região do Planalto Sul do estado então atingiram níveis baixíssimos, com destaque para a Terra do Gelo, em Bom Jardim da Serra, assinalando incríveis -5,3°C nas primeiras horas do dia.

Outros exemplos notáveis, potencializados pelo clima invernal, puderam ser vistos em São Joaquim (-3,5°C), Urupema (-2,0°C) e Urubici (-1,3°C).

*Assista ao vídeo >>

*Imagens Mycchel Legnaghi/ @saojoaquimonline.com.br

Mínimas na Serra catarinense

Confira as seis temperaturas mínimas então registradas nesta sexta-feira em Santa Catarina, todas concentradas na Serra catarinense. Destaque para Bom Jardim da Serra, que atingiu -5,3°C.

Serra catarinense em fotos após anúncios

Apresentamos, pois, mais uma matéria repleta de informações úteis, livre de futilidades, graças ao apoio dos anunciantes do Blog do Ciro Groh.

Os nomes de cada um deles estão nos banners expostos abaixo. Clique sobre eles e descubra o que cada um tem a oferecer.

Oferecimento:

Veja também:

1. Celebração colorida: fotos espetaculares então eternizam o feriado de Corpus Christi em Brusque

2. Casa antiga então desponta em meio à mata de Guabiruba; veja imagens

Serra catarinense em fotos

Encerramos esta matéria com uma incrível galeria de imagens, então retratando de forma vívida, o início da manhã neste último dia de maio na Serra catarinense.

Prepare-se para se surpreender com paisagens de tirar o fôlego de São Joaquim, capturadas em cada cenário.

*Autoria: Mycchel Legnaghi/ @saojoaquimonline.com.br >>

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK