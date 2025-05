VÍDEO – Show de manobras desafia habilidade de pilotos em pista sob chuva, no Brusque Motorcycle

O 18º Brusque Motorcycle recebeu neste sábado, 24, o show de manobras da equipe Arte & Domínio, de Curitiba. A apresentação do chamado “wheeling” desafia a habilidade dos pilotos. No entanto, havia um agravante: a chuva.

Mesmo debaixo de chuva, com a pista molhada, os pilotos foram precisos nas manobras e arrancaram os aplausos do público. O Brusque Motorcycle acontece no pavilhão da Fenarreco durante o fim de semana e reúne apaixonados pelas duas rodas.

A equipe curitibana Arte & Domínio desceu a serra entre Paraná e Santa Catarina para se apresentar no evento. São mais de 26 anos de história, em que os pilotos profissionais atravessam várias estradas do Brasil para as apresentações.

O show de wheeling envolve diversas manobras, desde empinar — tanto com a roda dianteira quanto com a roda traseira — até andar com o companheiro na garupa enquanto a moto está em chamas. Atualmente, a Arte & Domínio conta com oito integrantes.

“Já percorremos muitos lugares: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo… Nós realizamos o chamado ‘grau de rua’, mas de forma profissional. Quem quer aprender a empinar, precisa procurar um profissional, para que faça dentro da pista e com segurança”, afirma Leandro de Souza, o locutor.

Juninho, que está na equipe há dez anos, afirma que os profissionais treinam muito para chegar à perfeição nas manobras que executam. Para ele, a chuva durante o Brusque Motorcycle é um fator de risco, que requer ainda mais atenção por parte dos pilotos.

“Hoje, a pista está muito perigosa por causa da chuva. Porém, realizamos tudo com muita segurança. Em primeiro lugar: para não gerar riscos ao público; depois: para não gerar riscos a nós”, comenta.

O piloto Juninho considera que as manobras que envolvem o companheiro na garupa são as mais desafiadoras, pois aumentam o peso da moto, o que depende de mais habilidade para controlar o veículo. Entretanto, como os treinos são constantes, todas as manobras acabam possuindo o mesmo nível de dificuldade.

Brusque Motorcycle

O Brusque Motorcycle chega à 18ª edição. O evento conta com diversas atrações, além de expositores, entusiastas do mundo automobilístico, food trucks e bungee jump. Na sexta-feira, primeiro dia do evento, foi realizado o show de Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho.

