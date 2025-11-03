VÍDEO – Situação recorrente: espuma branca volta a aparecer no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Elitom André Gonçalves registrou uma situação recorrente em Brusque na manhã desta segunda-feira, 3: o aparecimento de espuma branca no rio Itajaí-Mirim. Ele fazia seu treino de corrida pela avenida Beira Rio, no bairro Steffen, por volta das 10h, quando percebeu a situação e decidiu divulgar nas redes sociais. “Quis divulgar para alguém ver e fazer alguma coisa”, diz à reportagem de O Município.

A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) informou que nenhuma denúncia havia sido registrada pela manhã, mas que uma equipe será enviada para fiscalizar o local.

Confira o vídeo:

