VÍDEO – Situação recorrente: filas são registradas no Hospital Imigrantes nesta quinta-feira em Brusque

Na manhã desta quinta-feira, 28, o Hospital Imigrantes registrou longas filas em Brusque. A reportagem do jornal O Município conversou com pacientes por volta das 10h30, que aguardavam sentados do lado de fora para realizar exames.

A fila começava dentro da instituição e se estendia até o estacionamento, onde dezenas de pessoas permaneciam sentadas. Algumas já haviam realizado seus exames, enquanto outras ainda esperavam.

Um paciente de 73 anos chegou ao hospital às 7h. Ele contou que aguardou três horas apenas para fazer a ficha e foi orientado a retornar às 13h, quando o exame seria realizado no período da tarde. Para não perder o lugar, permaneceu sentado em frente ao hospital.

Já uma mulher de 41 anos veio de Balneário Camboriú para retirar um catéter. Ela chegou às 6h, horário marcado para o procedimento, mas só foi atendida às 9h.

A paciente relatou ainda que grande parte das pessoas que aguardavam do lado de fora era de outras cidades, devido a um mutirão de exames realizado nesta quinta-feira.

Outro caso é o de um homem de 51 anos, que veio de Agrolândia, no Alto Vale. Ele chegou às 6h para um exame de coluna e aguardava outros pacientes terminarem o atendimento para retornar, já que todos utilizavam o mesmo transporte.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do hospital em busca de um posicionamento. Até a publicação, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

