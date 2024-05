Nesta segunda-feira, 20, de tempo seco e ensolarado, Brusque então despertou com um olhar voltado para a recuperação após a enchente.

Depois de um fim de semana marcado por chuvas intensas, a estabilidade climática veio contribuir para a situação atual, diante do rio Itajaí-Mirim voltando ao seu leito normal, após ter alcançado um pico de 7,58 metros no domingo, 19.

Brusque e sua resiliência

Dessa forma, o município inicia a semana mostrando sinais de resiliência. As imagens capturadas do alto ilustram isso, revelando algumas áreas da região central da cidade.

A avenida Beira Rio, retratando a severidade do evento, destaca-se como a área mais atingida pela enchente.

Com a água já baixa, a Secretaria de Obras da Prefeitura então iniciou um grande mutirão de limpeza.

Funcionários trabalhavam arduamente para remover a lama que cobria a estrada, aproveitando as condições climáticas favoráveis.

O vídeo a seguir, juntamente com as fotos apresentadas após os anúncios, capturam a realidade de Brusque no rescaldo da enchente.

As imagens evidenciam o esforço incessante dos servidores municipais em resposta ao evento climático adverso.

Brusque vista do alto

Autoria das imagens: @marassati.imagens.aereas >>

