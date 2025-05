VÍDEO – Socorrista toca piano durante atendimento e acalma paciente com dor em Balneário Camboriú

Durante um atendimento a um idoso em Balneário Camboriú, na sexta-feira, 23, um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) usou um piano para acalmar o paciente que sofria com lombalgia aguda e dores intensas. A atitude foi compartilhada pelas redes sociais do Samu neste domingo, 25.

Durante o atendimento, enquanto era realizada a medicação intravenosa sob orientação do médico regulador, o paciente comentou que sentia falta de ouvir alguém tocar piano — algo que sempre o acalmava. Foi então que o socorrista Marlon Licarasa, que também é pianista, se ofereceu para tocar algumas notas no piano da residência.

Assista ao vídeo

Enquanto Marlon tocava, o colega Ari Dornelles acompanhava o paciente, monitorando os sinais vitais e avaliando a evolução do quadro clínico. Ao ser questionado sobre a dor, o homem respondeu com os olhos marejados: “Está amenizando. Deus mandou os anjos para me atender.”

Nos comentários da postagem feita pelo Samu, os internautas elogiaram a atitude do socorrista. “Por mais profissionais assim”, escreveu uma pessoa. “Parabéns a equipe. Isso é empatia e entregar o melhor de si”, disse outra.