VÍDEO – Sonho realizado: casal de Brusque protagoniza beijo durante transmissão de Flamengo x Vasco, no Maracanã
Partida aconteceu na tarde do domingo
O casal de Brusque, Mickel Cavilha e Tatiane Giselle Cavilha, protagonizou um momento romântico durante o jogo Flamengo x Vasco, na tarde do domingo, 21, no Maracanã. Em determinado momento da partida, a câmera do GE TV filmou os dois, que se abraçaram e se beijaram para celebrar a conquista de ver o jogo.
Logo após a cena, a comentarista Luana Maluf e o narrador Jorge Iggor falaram sobre o momento. “Beijão aí. Eu preciso comentar o beijão também? É o amor”, disse Luana. Enquanto Jorge falou: “Ah, coisa linda. Um vascaíno e uma rubro negra. Coisa linda”.
Mickel e Tatiane estão casados há um ano e moram no bairro Santa Rita. Mickel, de 47 anos, é vascaíno, enquanto Tatiane, 45, é flamenguista. A paixão pelo futebol também se estende à vida profissional de Mickel, que é treinador de goleiros do Clube Esportivo Paysandu.
Tatiane conta que assistir a um jogo entre os dois times era um sonho do casal. Ela ainda levou uma faixa para o estádio com a mensagem: “casei com vascaíno. É o amor”. Logo abaixo da frase, apareciam o nome de Brusque e um coração formado pelos símbolos dos dois clubes.
“Como diz essa frase ‘é o amor’, a gente enxerga dessa forma: o amor pelo time, o amor pelo outro, o respeito, o companheirismo e a parceria. Estar no Maracanã é muito emocionante, chega a arrepiar”, disse. Flamengo e Vasco ficaram no empate em 1 a 1 pela 24ª rodada do Brasileirão.
