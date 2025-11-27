VÍDEO – Suspeito de fazer “gato” desviava água para bar e kitnets no São Pedro, em Brusque, diz Samae

O homem suspeito de fazer “gato” desviava água para um bar e kitnets no bairro São Pedro, em Brusque. A informação foi divulgada pelo diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Rodrigo Cesari, em vídeo publicado nesta quinta-feira, 27.

“O indivíduo não só roubava água para o estabelecimento comercial dele, mas também para várias kitnets que eram de posse desse proprietário. Ele fornecia água para os inquilinos através do furto”, explica.

Na manhã desta quinta, o homem foi levado à delegacia e um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. Ele está em liberdade, uma vez que não foi preso em flagrante. A reportagem do jornal O Município foi até o estabelecimento em busca de um posicionamento do homem. Ele negou se manifestar.

Caso seja indiciado, responderá pelo crime de fraude, que tem pena de dois a oito anos de reclusão e multa. Segundo a polícia, a fraude ocorre há vários anos, mas foi percebida pelo Samae recentemente.

Na abordagem da polícia militar, o suspeito afirmou que reside no local há alguns anos e negou ter feito alterações na rede. Além disso, a Civil afirma que o local não apresenta sinais de intervenção recente.

O Samae irá apurar o real prejuízo, que, até o momento, é estimado em cerca de R$ 30 mil, e informar a polícia.

Confira o vídeo:

O caso

O Samae foi até a rua Axel Krieger, no bairro São Pedro, com apoio da polícia militar, por volta das 8h30. Há cerca de duas semanas, o órgão recebeu uma denúncia anônima, por meio da ouvidoria, sobre um “gato de água” no local.

O Samae já havia ido até a residência anteriormente, mas o homem, de aproximadamente 60 anos, não permitiu a vistoria. Na manhã desta quinta, o Samae acionou a PM para a ação.

O hidrômetro da casa apontava apenas 3 metros cúbicos por mês, consumindo apenas a taxa mínima. A quantidade é considerada muito baixa, já que, no local, há um bar e kitnets.

Segundo informado à reportagem por fontes com conhecimento do caso, o homem cobrava taxa de água das pessoas que alugavam as kitnets.

O Samae identificou o local onde havia o “gato de água”, retirou o hidrômetro e, ainda assim, a água continuava chegando às casas, o que comprova o furto. Após isso, o homem foi levado à delegacia de Polícia Civil, onde aguarda a audiência de custódia.

Prejuízo de R$ 30 mil

O próximo passo do Samae é aplicar as medidas administrativas contra o homem e calcular uma cobrança retroativa referente a todo o período em que ele furtou água. Há indícios de que o crime pode estar acontecendo há dez anos, mas esse ponto ainda será apurado pelo Samae.

Estima-se que ele deverá pagar entre R$ 25 mil e R$ 30 mil para regularizar a situação. Segundo as fontes, esse valor corresponde ao prejuízo arcado pelo Samae ao longo dos anos de furto.

Leia também:

1. Ex-funcionário invade casa de repouso e ameaça atear fogo no local, em Blumenau

2. Área Azul em Brusque está temporariamente fora do ar; entenda

3. Pelznickelplatz: veja como está a nova sede no parque municipal de Guabiruba

4. Parque do Centenário: relembre a história do espaço criado para celebrar os 100 anos de Brusque

5. Censo: saiba quantas pessoas moram sozinhas e acompanhadas em Brusque



Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

