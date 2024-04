VÍDEO – Suspeito de matar companheira e esconder corpo em lixão é preso no Sul de SC

Foi preso nesta quinta-feira, 4, em Sombrio, no Sul catarinense, um homem suspeito de matar enforcada sua companheira e enterrar seu corpo em um lixão. A prisão preventiva do suspeito foi decretada por meio de um mandado.

A polícia passou a monitorar o caso após ter conhecimento do desaparecimento de uma mulher de 32 anos no município, no início de outubro do ano passado.

As investigações levaram com que os agentes encontrassem indícios do local onde o corpo da vítima estava.

Localização do corpo

No início deste mês de abril, com o auxílio de funcionários da prefeitura do município e do Corpo de Bombeiros, que contou também com cães farejadores, o corpo foi localizado, desenterrado e os restos mortais encaminhados à perícia.

Assim, foi acordada a representação pela polícia a prisão preventiva do suspeito (companheiro da vítima). Houve parecer favorável do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e também do Judiciário, sendo expedido o mandado de prisão preventiva.

O homem responderá por crime de feminicídio e ocultação de cadáver. Além disso, a mãe do suspeito também está sendo investigada por ser coautora do crime de ocultação de cadáver.

Confira momento em que homem chega na delegacia:

O delegado Gabriel Luiz Marcondes divulgou um vídeo contando outros detalhes do caso. Veja:

Leia também:

1. Conheça torcedora do Brusque que vende pipoca há 48 anos no estádio Augusto Bauer

2. Padre João Bachmann é assaltado e suspeitos levam quase R$ 50 mil em Indaial

3. Guabiruba e seus mistérios: veja o que esconde este sítio em fotos

4. VÍDEO – Dupla usa corda para transportar droga em condomínio no Limeira

5. Confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: