VÍDEO – Suspeitos de aplicarem golpe em empresa de Brusque são presos em operação da Polícia Civil

A Polícia Civil de Itajaí cumpriu na segunda-feira, 1º, mandados de prisão preventiva contra um casal suspeito de praticar o crime de estelionato contra a empresa Verdetec, de Brusque. Na ocasião, a companhia teve um grande prejuízo.

Segundo as investigações, os autores se passavam por clientes de confiança da empresa e realizavam compras virtuais falsas com promessa de pagamento futuro. Após análise de dados e cruzamento de informações, a polícia chegou até os suspeitos. A operação ocorreu por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Itajaí, com apoio da 2ª Delegacia de Polícia de Itajaí e Núcleo de Operações com Cães de Itajaí (NOC). O crime ocorreu no dia 30 de abril deste ano.

O casal residia em um apartamento de luxo na cidade de Balneário Camboriú, onde foram cumpridos os mandados de prisão e de busca e apreensão. Na ocasião, foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks e vários cartões bancários.

Os eletrônicos serão encaminhados à Polícia Científica, para a continuidade das investigações, assim como para verificar a participação de outras pessoas ou a prática de outros crimes pelos suspeitos.

No final das diligências, os investigados foram interrogados e encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Confira imagens da operação:

Manifestação da Verdetec

Em contato com a empresa, a Verdetec mencionou que atualmente é reconhecida como uma das maiores referências globais em hidrossemeadura e consolidou-se como a maior empresa do setor no hemisfério sul. A companhia ressaltou que em decorrência desse crescimento, a empresa tem sido alvo de ataques criminosos, que estão sendo investigados, em diferentes municípios de Santa Catarina, como Itajaí, Brusque, Joinville e Balneário Piçarras.

Entre as investigações em andamento que envolvem a empresa estão práticas de estelionato, denunciação caluniosa, concorrência desleal, entre outras.

A Verdetec, por meio do setor jurídico, divulgou que logo que o crime foi identificado, a Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência registrado. Os produtos tinham como destino final o município de Joinville, assim, a Guarda Municipal da cidade também foi acionada.

Os agentes localizaram a carga de fertilizantes em uma área remota e fizeram a prisão em flagrante de um homem por receptação.

“Este é o segundo inquérito em que a Verdetec figura como vítima de estelionato. O primeiro está em andamento na cidade de Balneário Piçarras, já resultando na expedição de mandado de prisão contra um dos suspeitos ligados a um grupo criminoso. Outras investigações seguem em andamento em Brusque, Itajaí e Joinville, com levantamentos que apontam para a atuação organizada de indivíduos voltados ao estelionato e à tentativa de degradação da imagem da empresa.

A Verdetec lamenta os prejuízos decorrentes desses ataques, mas reforça sua confiança na atuação das autoridades competentes para responsabilizar os envolvidos e assegurar que a integridade e a credibilidade sejam preservadas”, divulgou a empresa, via nota.

