VÍDEO – Tentativa de homicídio de empresário de Gaspar leva à descoberta de quadrilha com atuação em Santa Catarina

Nesta quinta-feira, 15, a Polícia Civil de Gaspar, em parceria com a de Ilhota, finalizou a investigação do caso de latrocínio cometido contra um empresário no dia 5 de dezembro de 2024, em sua própria empresa, no bairro Sete de Setembro, em Gaspar.

Na ocasião, o empresário foi surpreendido por um carro modelo Tucson enquanto fechava o portão. Os ocupantes desceram do veículo e realizaram diversos disparos contra ele, com o objetivo de roubar sua arma de fogo e dinheiro.

Conforme a polícia, a investigação revelou que o crime foi apenas um dos elos de uma série de ações violentas praticadas por uma organização que visava especificamente colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs), além de empresários que movimentavam grandes quantias em dinheiro.

Durante as investigações, um esquema sofisticado foi desvendado pela polícia, com papéis bem definidos entre os criminosos. No caso, o mandante do crime era cliente da empresa da vítima e tinha acesso ao interior da loja, onde permanecia por bastante tempo, monitorando a rotina e a movimentação financeira do local.

Outros indivíduos atuavam como executor e motorista, enquanto os demais serviam como “olheiros” nas saídas da cidade. Para executar o plano, o grupo utilizava táticas elaboradas, incluindo veículos roubados com placas adulteradas e rotas de fuga previamente mapeadas.

“Modus operandi”

Após cinco meses de trabalho investigativo, a Polícia Civil identificou pelo menos cinco indivíduos envolvidos em roubos contra empresários com o mesmo “modus operandi”. Dois membros da quadrilha foram mortos durante uma tentativa malsucedida de roubo no litoral catarinense, quando as vítimas, também CACs, reagiram ao assalto.

Suspeitos presos em Blumenau

No dia 30 de abril, a Polícia Civil de Gaspar e Ilhota, com apoio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC), prendeu dois suspeitos do latrocínio no bairro Itoupava Central, em Blumenau, sendo um deles o provável mentor do crime. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de drogas e de uma arma de fogo.

Além disso, um dos envolvidos já se encontra preso por outro roubo semelhante, ocorrido na cidade de Pouso Redondo, onde também atacou um CAC, mas acabou baleado pela própria vítima.

A Polícia Civil de Santa Catarina prossegue com as investigações para identificar outros integrantes do grupo criminoso que visava empresários e CACs na região.

