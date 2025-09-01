VÍDEO – Testemunhas gravam momento em que carro pega fogo no bairro São Pedro
Caso ocorreu na manhã de domingo
Testemunhas gravaram o momento em que um carro pegou fogo no bairro São Pedro, durante a manhã de domingo, 31. O caso ocorreu na rua São Leopoldo, próximo da empresa Latina Têxtil.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, o carro Ford Fiesta já estava tomado pelas chamas.
Segundo a motorista, de 31 anos, o carro sofreu uma pane e colidiu contra um anteparo de alvenaria que servia de armazenamento de resíduos. Ela relatou que, mesmo em baixa velocidade, não conseguiu controlar o veículo. A vítima não ficou ferida.
