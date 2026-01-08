VÍDEO – Teto de posto de combustíveis cai durante temporal e atinge veículos em Gaspar

O teto de um posto de combustíveis cedeu durante o temporal na tarde desta quinta-feira, 8, em Gaspar. Segundo a Defesa Civil, a estrutura atingiu alguns veículos que estavam estacionados no local. Imagens foram enviadas ao jornal O Município.

Em um dos vídeos, é possível ver que o teto caiu sobre uma área onde havia três carros, atingindo totalmente a parte superior de um deles. A Defesa Civil informou que, por volta das 17h50, já havia recebido mais de 80 chamados.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Ampebr projeta alto número de compradores para a 73ª Pronegócio, em Brusque

2. Trânsito no viaduto próximo ao Parque das Esculturas, em Brusque, será interditado para obras

3. Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito no Limeira, em Brusque

4. Suspeito de matar homem em situação de rua na praça Barão de Schneeburg, em Brusque, ainda não foi localizado

5. VÍDEO – Homem furta bicicleta durante a madrugada no Souza Cruz, em Brusque



Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

