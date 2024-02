VÍDEO – Torcedor é flagrado arremessando pedaço de ferro durante partida de futebol em Itajaí

Um torcedor do Figueirense foi flagrado arremessando uma barra de ferro contra torcedores do Marcílio Dias na noite desta quarta-feira, 21, durante o confronto entre as equipes pelo Campeonato Catarinense, realizado em Itajaí. De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido e o homem foi preso.

As imagens mostram o autor, de roupas escuras e tênis claro, retirando o pedaço de ferro da estrutura da arquibancada. Confira o vídeo:

A PM informou que não foram registradas ocorrências na área externa do estádio. O Marcílio Dias venceu o Figueirense por 2 a 0.

