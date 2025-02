VÍDEO – Trabalhador quebra paredes em obra de escola de Brusque após alegar atraso no pagamento

Um trabalhador quebrou paredes com uma ferramenta na obra do Senai de Brusque alegando não ter recebido seu pagamento. Outros profissionais que estavam no local filmaram o ato na manhã desta quarta-feira, 12. Um homem que também trabalhava na obra recebeu as imagens de colegas de trabalho e as enviou ao jornal O Município.

De acordo com ele, a falta e o atraso de pagamento são situações frequentes. Ele diz que às vezes os trabalhadores recebem apenas metade do valor, mesmo após terminar os serviços. Ele afirma que também trabalhou na obra e finalizou seu serviço há cerca de um mês.

Outra questão que ele pontua foi a troca da empresa que contratou seus serviços. Ele assinou o contrato do serviço para uma construtora, porém, pouco tempo depois, outra empresa consta no contrato de trabalho.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Senai para esclarecimentos. De acordo com a escola, a Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) está notificando construtora contratada para executar a obra a prestar esclarecimentos.

Ela ainda afirma que os pagamentos estão rigorosamente em dia e que tomará as medidas cabíveis.

Assista ao vídeo:

Leia também:

1. Prefeitura deve criar novo aluguel social destinado a moradores de loteamento ilegal no Limeira Alta

2. Regras para circulação de ciclomotores em Brusque são elaboradas, mas aplicação da lei deve ser obstáculo

3. Brusque joga apenas o segundo tempo e perde para o Santa Catarina

4. Vingança: jovem que agrediu esposa em Brusque é esfaqueado pelo cunhado adolescente

5. Brusque registra sensação térmica de 54ºC nesta quarta-feira

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: