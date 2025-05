VÍDEO – Transporte de novos equipamentos para ETA Central chama atenção de moradores em Brusque

O transporte de novos equipamentos para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Central de Brusque chamou a atenção dos moradores na manhã desta quarta-feira, 21. A operação começou por volta das 6h, nas proximidades do motel Deorum, e seguiu até a estação central do Samae, sendo concluída por volta das 10h.

Segundo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), essa é mais uma etapa importante no projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade. Está prevista para esta quarta-feira, 21 de maio, a segunda entrega de componentes da ETA modular central, incluindo filtros e floculador.

O diretor-geral técnico do Samae, Ruan Carlos Reis, destacou que a operação exige uma logística especial, devido às grandes dimensões dos equipamentos.

Para garantir a segurança do transporte, a ação contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB). Também foi necessário o suporte da Celesc e de empresas provedoras de internet, por conta de ajustes na fiação aérea ao longo do percurso, o que incluiu possíveis desvios ou remoções temporárias de cabos.

O trajeto foi realizado pela rodovia Antônio Heil, com a avenida Beira Rio sendo sugerida como rota alternativa para evitar congestionamentos.

Apesar dos transtornos momentâneos no trânsito, o diretor reforça que a ação é essencial para o avanço da infraestrutura de abastecimento de água no município.

