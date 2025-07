VÍDEO – Trator despenca de morro e mulher fica presa no veículo no Zantão, em Brusque

Um trator despencou de um morro e uma mulher ficou presa dentro do veículo no bairro Zantão, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 15. O caso ocorreu na rua dos Eucaliptos, por volta das 15h.

Conforme apurado pela reportagem com o Corpo de Bombeiros no local do acidente, a mulher estava sozinha no trator. Ela apresentava ferimentos no braço e no rosto. Inicialmente, os bombeiros tiveram dificuldade para prestar o atendimento devido ao difícil acesso ao local.

Uma testemunha relatou à reportagem que o trator da Prefeitura de Brusque estava no alto do morro realizando serviços quando, de repente, virou e caiu. No local, era feita uma terraplanagem. Segundo apurado, havia outro servidor público no terreno.

Uma parte do veículo chegou a danificar o telhado de uma casa. Ele ficou alojado entre o muro e o morro.

Confira o vídeo:

Crédito: Vitor Souza/O Município

*Colaboração: Vitor Souza

Leia também:

1. VÍDEO – Carro capota no bairro Imigrantes, em Guabiruba

2. “Laboratório de talentos”: imprensa portuguesa destaca relação do Brusque com o AVS

3. Parque das Esculturas passa por reforma e Fundação Cultural de Brusque busca transformá-lo em museu internacional

4. Igreja lotada encerra retiro com adolescentes realizado em Botuverá

5. Relembre quando terremoto foi sentido em Brusque há sete anos; veja relatos

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: