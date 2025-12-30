VÍDEO – Trecho da rua Florianópolis, em Brusque, alaga durante chuva desta terça-feira

A chuva que atingiu Brusque na tarde desta terça-feira, 30, alagou um trecho da rua Florianópolis, no bairro Primeiro de Maio. Um vídeo foi enviado ao jornal O Município por uma leitora às 16h30.

Nas imagens, é possível a rua tomada pela água. Segundo a previsão da Defesa Civil, chuva intensa deve atingir Brusque até o Réveillon.

Na rua Frederico Klabunde, no Águas Claras, moradores tentam tirar a água que entra na residência.

Confira o vídeo: