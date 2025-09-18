VÍDEO – Três carros se envolvem em acidente no Dom Joaquim, em Brusque

Três carros se envolveram em um acidente no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 18. A colisão aconteceu na rua do Cedro, às 8h38. O acidente envolveu uma VW Saveiro Robust, um VW Gol e um veículo da marca JAC Motors.

A câmera de segurança de uma empresa, que registrou o momento da colisão, mostra que o Gol invadiu a pista contrária e bateu contra o carro da JAC Motors. Após o primeiro impacto, o Gol colidiu contra a Saveiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa sofreu um ferimento em um dos braços.

Confira o vídeo:

