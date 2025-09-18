VÍDEO – Três carros se envolvem em acidente no Dom Joaquim, em Brusque
Câmera de segurança registra momento da colisão
Três carros se envolveram em um acidente no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 18. A colisão aconteceu na rua do Cedro, às 8h38. O acidente envolveu uma VW Saveiro Robust, um VW Gol e um veículo da marca JAC Motors.
A câmera de segurança de uma empresa, que registrou o momento da colisão, mostra que o Gol invadiu a pista contrária e bateu contra o carro da JAC Motors. Após o primeiro impacto, o Gol colidiu contra a Saveiro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa sofreu um ferimento em um dos braços.
