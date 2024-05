VÍDEO – Três casas em terreno são tomadas pela água após chuvas em Brusque

Três casas em um terreno na rua Fortunato Tormena, no Santa Terezinha, em Brusque, foram tomadas pela água neste domingo, 19.

De acordo com Yara Leão, moradora de uma das casas, a água começou a invadir o terreno às 3h. Três pessoas vivem em cada residência.

A moradora relata que, na enchente do fim do ano passado, eles não conseguiram salvar nada devido à força da água. Desta vez, porém, eles conseguiram salvar os principais bens.

Após atingir o pico no início da manhã, o nível do rio Itajaí-Mirim começou a diminuir. Com isso, a água no terreno está escoando lentamente.

Assista aos vídeos

Leia os destaques da semana:

1. Brusque vai ajudar a recuperar Eldorado do Sul e Esteio, no RS, após tragédia no estado

2. “Cenário devastador”: voluntários de Brusque e região relatam desafios em meio à tragédia no RS

3. “Foi uma experiência muito forte”: morador de Brusque reencontra equipe do Samu que o salvou

4. Levantamento mostra quais partidos mais cresceram e diminuíram em número de filiados em Brusque

5. VÍDEO – Demanda antiga de Botuverá, terceira faixa da rodovia Pedro Merizio começa a ser construída

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: