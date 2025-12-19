VÍDEO – Três pessoas morrem em grave acidente na manhã desta sexta-feira na BR-470, em Apiúna
Colisão envolveu três carros e um caminhão
Três pessoas morreram na manhã desta sexta-feira, 19, após acidente na rodovia BR-470, em Apiúna. A colisão envolvendo três carros e um caminhão carregado de abacaxis aconteceu por volta de 5h40.
O trânsito na região está fluindo em meia pista em ambos os sentidos, já que a ocorrência ainda está em atendimento.
Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários da União (CBVU), as três vítimas fatais estavam em carros, um homem e uma mulher de 52 anos, que estavam em uma Montana, com placas de Joinville, e um homem de 36 anos, que conduzia um Ford Ka, de Timbó.
Vídeo: Altemir de Quadros/Aquidabã Notícias
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local coletando informações. Segundo testemunhas, o Ford Ka teria invadido a pista contrária e causado o acidente.
Ocupantes do caminhão foram liberados, assim como a condutora do outro veículo, que não se feriram.
O Samu também esteve no local, mas liberou os envolvidos. Os corpos estão sendo encaminhados pela Polícia Científica para Blumenau.
*Texto atualizado às 8h15 com informações de idade das vítimas e relato de testemunhas
