VÍDEO – Três pessoas morrem em grave acidente na manhã desta sexta-feira na BR-470, em Apiúna

Três pessoas morreram na manhã desta sexta-feira, 19, após acidente na rodovia BR-470, em Apiúna. A colisão envolvendo três carros e um caminhão carregado de abacaxis aconteceu por volta de 5h40.

O trânsito na região está fluindo em meia pista em ambos os sentidos, já que a ocorrência ainda está em atendimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários da União (CBVU), as três vítimas fatais estavam em carros, um homem e uma mulher de 52 anos, que estavam em uma Montana, com placas de Joinville, e um homem de 36 anos, que conduzia um Ford Ka, de Timbó.

Vídeo: Altemir de Quadros/Aquidabã Notícias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local coletando informações. Segundo testemunhas, o Ford Ka teria invadido a pista contrária e causado o acidente.

Ocupantes do caminhão foram liberados, assim como a condutora do outro veículo, que não se feriram.

O Samu também esteve no local, mas liberou os envolvidos. Os corpos estão sendo encaminhados pela Polícia Científica para Blumenau.

*Texto atualizado às 8h15 com informações de idade das vítimas e relato de testemunhas

