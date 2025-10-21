VÍDEO – Tubulação rompe e provoca jato de água na avenida Primeiro de Maio, em Brusque

Uma tubulação rompeu durante as obras de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 21. Segundo o secretário de Infraestrutura, Deco Batisti, o problema foi solucionado ainda pela manhã.

Um vídeo foi enviado ao O Município por volta das 8h30. Nas imagens, é possível ver um jato de água sendo lançado para cima.

Confira o vídeo:

