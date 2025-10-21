VÍDEO – Tubulação rompe e provoca jato de água na avenida Primeiro de Maio, em Brusque
Caso foi resolvido durante a manhã desta terça-feira
Caso foi resolvido durante a manhã desta terça-feira
Uma tubulação rompeu durante as obras de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 21. Segundo o secretário de Infraestrutura, Deco Batisti, o problema foi solucionado ainda pela manhã.
Um vídeo foi enviado ao O Município por volta das 8h30. Nas imagens, é possível ver um jato de água sendo lançado para cima.
Leia também:
1. CDL de Guabiruba promove noite especial para mulheres no Encontro Outubro Rosa
2. Capivara tecnológica vira atração em shopping de Brusque; conheça a CapiGracher
3. Confira balanço de ocorrências registradas pela Guarda de Trânsito de Brusque durante a Fenarreco
4. Memórias de Botuverá ganham vida em reencontro de conterrâneos
5. VÍDEO – Luciano Hang e prefeito de Brusque participam de ação para limpar pichação em ponte da cidade
Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história: