VÍDEO – “Um momento muito especial”: pai que realizou parto do filho dentro de casa em Brusque relata experiência

O morador de Brusque Fábio Jorge da Silva, marido de Géssica Taborda do Nascimento, viveu um momento inesquecível na noite de quinta-feira, 27, ao realizar o parto do próprio filho em casa. Em entrevista ao jornal O Município, ele contou como foi o nascimento do filho e a emoção que viveu.

Ele relata que Géssica começou a sentir fortes contrações por volta das 15h, quando estava na casa da sogra. Com isso, ambos se prepararam para ir voltar para casa, pegar as malas e ir ao hospital o mais rápido possível.

Quando chegaram no apartamento, ela foi tomar banho e a bolsa estourou. Fábio conta que, 20 minutos depois, Arthur nasceu.

“Ela sentia muita dor e sempre se abaixava em uma posição confortável. Eu não sabia o que estava acontecendo e dizia para irmos ao hospital, mas ela jurava que não ia dar tempo. Até que, quando estávamos perto da porta com as malas, ela se ajoelhou no sofá e Arthur nasceu. Não sei o que aconteceu, acho que foi instinto. Larguei tudo, fui até lá, levantei o vestido e fui buscar o bebê”, conta.

Depois disso, ele diz que os vizinhos ajudaram devido aos gritos de dor de Géssica. Então, ele acionou os bombeiros, que realizaram o corte do cordão umbilical e levaram ambos para o hospital.

“Foi muito rápido, um momento muito especial. Quando os vizinhos chegaram, só pedi para que segurassem o bebê e o mantivessem aquecido, enquanto eu ligava para a médica”, relata.

O casal já tem um filho de 3 anos, o Matteu. Ambos são profissionais de educação física, o que, segundo Fábio, ajudou a manter a calma na situação. Fábio tem 36 anos e Géssica, 33.

“Ela é personal trainer e eu sou professor de luta. Nesse momento de concentração, isso ajudou muito. Foi inesperado, mas mantivemos a calma”, conclui.

