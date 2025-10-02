VÍDEO – Veículo desgovernado atinge carro da Prefeitura de Camboriú em Balneário Camboriú
Veículo acabou voltando de ré no trecho inclinado da avenida Panorâmica
Um carro da Prefeitura de Camboriú foi atingido por um veículo desgovernado na avenida Panorâmica, em Balneário Camboriú, no final da tarde de quarta-feira, 1º. Os dois veículos foram danificados e precisaram ser retirados por guinchos particulares.
Conforme relatos obtidos por autoridades no local, um Fiat Uno apresentou dificuldades para vencer subir a via e acabou retornando de ré. O condutor tentou conter o veículo apoiando uma das rodas no meio-fio e engatando a marcha, mas, ao desembarcar, o carro desceu desgovernado e colidiu contra o Fiat Strada, da prefeitura, que seguia logo atrás.
O acidente não deixou ninguém ferido, assim, não houve apoiar da Polícia Militar. Os motoristas entraram em acordo e optaram por registrar o boletim de ocorrência de forma online.
No momento de guinchar o Fiat Uno, houve derramamento de óleo e gasolina, que ficaram espalhados na pista. Agentes da BC Trânsito precisaram utilizar calcário para absorver os materiais. A ocorrência foi finalizada por volta das 20h.
