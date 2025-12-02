VÍDEO – Veículo fica totalmente destruído após incêndio em terreno no Limeira Baixa, em Brusque

Carro foi encontrado em chamas fora da via

Carro foi encontrado em chamas fora da via

Um Fiat Strada Endurance CS ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde de segunda-feira, 1º, na rua Alberto Muller, no bairro Limeira Baixa, em Brusque.

A corporação foi acionada às 15h45 para atender a ocorrência.

Quando as equipes chegaram ao local, o veículo já estava totalmente tomado pelas chamas.

O carro estava fora da via pública, em um terreno vazio. Os bombeiros realizaram o combate ao fogo e fizeram o rescaldo para evitar a reignição.

Não houve registro de feridos. As causas do incêndio não foram informadas.

Crédito do vídeo: Brusque Discover

