VÍDEO – Veículo fica totalmente destruído após incêndio em terreno no Limeira Baixa, em Brusque

Um Fiat Strada Endurance CS ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde de segunda-feira, 1º, na rua Alberto Muller, no bairro Limeira Baixa, em Brusque.

A corporação foi acionada às 15h45 para atender a ocorrência.

Quando as equipes chegaram ao local, o veículo já estava totalmente tomado pelas chamas.

O carro estava fora da via pública, em um terreno vazio. Os bombeiros realizaram o combate ao fogo e fizeram o rescaldo para evitar a reignição.

Não houve registro de feridos. As causas do incêndio não foram informadas.

Crédito do vídeo: Brusque Discover

