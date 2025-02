VÍDEO – Veja como ficou a casa da mulher que teve imóvel incendiado pelo ex no Poço Fundo, em Brusque

O jornal O Município conversou, na manhã desta terça-feira, 11, com a mulher de 23 anos que teve móveis e roupas incendiados pelo ex-companheiro na tarde de segunda-feira, 10. A ocorrência foi registrada na rua Leonardo Buttchevitz, no bairro Poço Fundo, por volta das 16h10, e contou com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a vítima, o ex-companheiro, de 28 anos, incendiou o fogão e as roupas dela, danificou um guarda-roupa e quebrou várias partes do carro da família. A motivação teria sido a não aceitação do fim do relacionamento.

Relato da vítima

Ela estava trabalhando no momento do crime quando recebeu, do próprio homem, fotos das roupas sendo queimadas no WhatsApp.

“Ele estava me perturbando para que eu fosse até a casa, só que eu já sabia o que poderia acontecer, já que no domingo, 9, ele me agrediu e tentou me enforcar, quase me matou. Por causa dessa agressão, deixei a casa e estava dormindo na casa de uma colega. Ele tinha passagem para as 19h50 para voltar para São Paulo, só estava esperando por isso”.

Ainda por mensagem de áudio, o homem teria dito que não iria embora e que explicaria posteriormente para Maria o motivo. A mulher pediu novamente para que ele a deixasse trabalhar em paz.

“Quando eu falei isso para ele, ele me mandou uma foto colocando fogo na casa. Minha reação foi ligar para o dono da casa, depois para a polícia e para o Corpo de Bombeiros e, em seguida, fui até lá. O que pegou fogo foi meu fogão e o armário do fogão. Mas, dentro de casa, ele quebrou tudo. Meu guarda-roupa, ele quebrou. Meu carro, ele destruiu e também queimou minhas roupas”, relata.

Ao chegar ao local, os policiais detiveram o homem e pediram para a mulher ir até a delegacia para prestar depoimento e registrar um boletim de ocorrência. Ela também solicitou uma medida protetiva contra o ex-companheiro.

Separação recente e desfecho do caso

O casal tem uma filha de 3 anos e ficou junto por 4 anos. A separação, ocorrida em novembro do ano passado, levou o homem a deixar o imóvel. No entanto, na última semana, ele voltou a morar temporariamente com a ex-companheira, pois não tinha onde ficar.

“Ele estava na minha casa porque veio de São Paulo e não tinha onde ficar. Estava dormindo na sala, só que, em momento algum antes disso, ele havia me agredido”.

Questionada se a motivação teria sido ciúmes ou raiva após o término, a vítima acredita na segunda opção. “Ele queria voltar para São Paulo e eu não queria. Talvez tenha dado uma revolta nele porque ele ia embora para São Paulo e ia ficar longe da filha”.

Na segunda-feira, 10, era o último dia para que ele deixasse o imóvel de forma definitiva. A vítima acredita que, irritado com a situação e com sua postura, ele cometeu o crime.

“Agora estou na casa da minha patroa com a minha filha, pois ainda não posso voltar para casa. Os bombeiros estiveram na manhã desta terça-feira lá para fazer um laudo, já que foi um incêndio criminoso. Quando eu voltar, preciso limpar tudo e recomeçar. De imediato, preciso arranjar um fogão”, lamentou a vítima.

O homem foi detido nos fundos do imóvel e, mesmo após ser preso e contido, continuou ameaçando a ex-companheira até chegar à delegacia. Segundo as últimas informações, ele segue preso.

Veja o vídeo

Leia também:

1. Confira lista de contribuintes que não precisam pagar IPTU em Brusque em 2025

2. “Uma pessoa extraordinária”: filha do médico Emílio Niebuhr conta dedicação do pai à medicina, família e amigos

3. Trânsito intenso em Brusque deve continuar por pelo menos mais uma semana

4. “Brusque tem pressa para obras”: vice-prefeito Deco Batisti fala sobre planos na infraestrutura

5. Torcedor do Brusque afirma não ter proferido ofensas racistas contra goleiro do Criciúma

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: