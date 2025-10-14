VÍDEO – Veja como ficou empresa de Guabiruba após incêndio de grandes proporções
Fogo atingiu a Fischer Soluções Ambientais na noite de segunda-feira
Imagens registradas por volta das 6h15 mostram como ficou a empresa Fischer Soluções Ambientais, localizada na rua Carlos Kolher, no bairro São Pedro, em Guabiruba, após o incêndio de grandes proporções ocorrido na noite de segunda-feira, 13. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h09.
As chamas destruíram completamente a estrutura, mas ninguém ficou ferido. Segundo o proprietário, no local havia resíduos de algodão, malha e borracha, o que contribuiu para a rápida propagação do fogo.
O combate mobilizou bombeiros de seis cidades e consumiu cerca de 130 mil litros de água. A Celesc e a Polícia Militar também prestaram apoio na ocorrência.
*Crédito: MaraSSati Imagens
