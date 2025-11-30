VÍDEO – Veja como foi a comemoração dos flamenguistas em Brusque após o título da Libertadores

Centenas de torcedores do Flamengo se reuniram no Centro de Brusque na noite de sábado, 29, para comemorar o quarto título da Libertadores conquistado pelo clube.

A equipe carioca venceu o Palmeiras por 1 a 0 em partida disputada em Lima, no Peru. Assim que o jogo terminou, a celebração tomou conta de alguns pontos da cidade.

Em Brusque, parte da rua Felipe Schmidt foi fechada para os festejos. A concentração ocorreu no entorno da Fla Brusque, ponto tradicional de encontro dos torcedores locais nos dias de jogo.

