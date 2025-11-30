VÍDEO – Veja como foi a Neon Music Night Run, corrida noturna realizada em Brusque no sábado

Evento contou com percursos de 5 km e 8 km e ampla participação de corredores

A 2ª Neon Music Night Run movimentou Brusque no sábado, 29, na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, na margem esquerda da Beira Rio.

O trânsito no trecho ficou totalmente interrompido entre 17h e 0h para garantir a segurança dos corredores.

A largada ocorreu às 19h, com percursos de 5 e 8 quilômetros. Segundo a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), a dinâmica do evento seguiu o planejamento previsto, sem registro de ocorrências relevantes.

Ao todo foram mais de 1,4 mil inscritos nas modalidades.

Confira os pódios

Geral Masculino 5k:

1° Rafael Oliveira
2° Mateus Barbosa
3° Caíque Kelvin
4° Vitor Lins Souza
5° Corre Junior Paulo

Geral Feminino 5k:

1° Joice Maria do Pinho
2° Hannek Dias
3° Márcia Carlos André
4° Gleisiane de Souza
5° Luciana Tarter

Geral Masculino 8k:

1° Marcio Pasqualini
2° Matheus Garcia
3° Valdinei Brito
4° Alessandro Gomes
5° Gesiel Guilherme

Geral Feminino 8k:

1° Franciele Seifert
2° Carolina Queiroz
3° Juliane Ramos
4° Carla Lima Oliveira
5° Eliane Neuberger

Assista ao vídeo

Crédito do vídeo: @marassati.imagens.aereas

