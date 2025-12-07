VÍDEO – Veja como foi o acendimento das luzes de Natal no Santuário Santa Paulina

O Santuário Santa Paulina, em Nova Trento, realizou neste sábado, 6, o acendimento das luzes de Natal, abrindo oficialmente a programação de fim de ano.

O santuário preparou uma programação especial e diversificada para as celebrações de fim de ano, unindo momentos de fé, expressões culturais e ações de solidariedade. Os eventos se estendem até o primeiro dia de 2026, culminando com a Solenidade da Paz.

O pontapé inicial aconteceu neste sábado, a partir das 19h30. Antes, foram celebradas duas missa no Centro Comercial do Santuário. À noite, foi realizado o tradicional Natal Solidário dentro do Santuário.

Nesta segunda-feira, 8, o santuário celebrará a Solenidade da Imaculada Conceição com uma missa festiva às 10h.

No domingo, 13, acontece o evento “Insieme a Natale” (Juntos no Natal), que aontece no CDI, anexo à Capela Nossa Senhora de Lourdes, às 19h. A arte volta a ser destaque no dia 14, com o Studio de Dança Karla Peixoto se apresentando no Centro Comercial, às 19h30.

Programação

Um dos momentos mais importantes de dezembro para as Irmãzinhas é o aniversário natalício da própria fundadora. No dia 16, o Aniversário Natalício de Santa Paulina será celebrado com missas em dois horários, às 10h e às 15h.

Na véspera de Natal, acontece a Vigília de Natal, às 19h, na Capela Nossa Senhora de Lourdes.

Já no dia 25 a solenidade do Natal do Senhor tem missas nos horários tradicionais das 10h e 15h.

No último dia de ano, as missas de Ação de Graças acontecem às 10h e às 15h. No dia 1º de janeiro, no Dia Mundial da Paz, o santuário novamente celebra missas às 10h e às 15h.

