VÍDEO – Veja como foi o trânsito da manhã no Jardim Maluche após o fechamento da rotatória da Hugo Schlosser

O primeiro dia útil após o fechamento da rotatória da avenida Hugo Schlosser, no bairro Jardim Maluche, em Brusque, começou com movimento intenso, mas sem registros de congestionamento.

A reportagem de O Município acompanhou o trânsito na manhã desta segunda-feira, 27, entre 7h30 e 8h, período de maior fluxo de veículos.

Durante a observação, o tráfego se manteve constante, com maior volume de veículos no sentido Centro–Maluche, mas sem paradas prolongadas ou lentidão significativa. Não houve registros de acidentes ou de carros trafegando em velocidade muito baixa no trecho.

Um motorista que preferiu não se identificar demonstrou cautela com o novo fluxo. “Nossa preocupação é com os caminhões e com as crianças que passam pelo local para chegar à escola. Vamos acompanhar, o dia começou agora. É preciso ver como vai fluir tudo isso ao longo da semana”, afirmou.

Outra moradora, que levava a filha para uma creche próxima, percebeu certa impaciência de alguns condutores nas faixas de pedestres, mas acredita que a situação tende a melhorar.

“Com criança, a atenção é sempre redobrada e, infelizmente, já nos acostumamos com a falta de paciência no trânsito. Porém, é preciso aguardar para ver. Os motoristas também estão se adaptando. Vi dois caminhões com um pouco de dificuldade, mas acredito que seja pelo estranhamento da nova rota”, comentou.

Sobre o bloqueio

O bloqueio da antiga rotatória, que deixou de existir no domingo, 26, está bem sinalizado. As indicações no local têm permitido que motoristas que ainda não estavam cientes da mudança consigam tomar decisões rápidas e seguir por rotas alternativas, especialmente pela rua Bartolomeu Pruner e, na sequência, pela rua 25 de Agosto, em direção à Beira Rio.

A alteração faz parte do novo sistema viário implantado pela prefeitura, que incluiu a liberação do novo trecho da avenida Beira Rio, no sentido bairro Rio Branco, inaugurado no mesmo dia.

A mudança foi anunciada pelos secretários Deco Batisti (Infraestrutura Estratégica e vice-prefeito), Emerson Andrade (Trânsito e Mobilidade) e Brunno Godoy (Relações Institucionais).

Segundo Emerson Andrade, a retirada da rotatória deve reduzir o tempo de deslocamento e os riscos de acidentes. “Nós vamos tirar o ‘X’ que interrompe o fluxo do trânsito e, consequentemente, causa acidentes”, explicou.

Apesar de o trajeto ter ficado um pouco mais longo para quem vai do Centro em direção à Beira Rio, a expectativa da prefeitura é que a fluidez compense o aumento da distância.

Nova Beira Rio

Já a nova Beira Rio, entregue dois meses antes do previsto, segue em fase de finalização da iluminação pública, e o trecho ainda é considerado um canteiro de obras.

A recomendação do município é de que os motoristas redobrem a atenção durante os próximos dias, até que todos se adaptem às mudanças e o novo sistema viário seja totalmente concluído.

Veja mapa das mudanças

Assista ao vídeo

Assista agora mesmo!

Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?:

