O goleiro Caíque, do Criciúma, registrou boletim de ocorrência na noite deste sábado, 8, relatando ter sido vítima de atos racistas de um torcedor do Brusque logo após o empate em 1 a 1 entre as equipes, no estádio Augusto Bauer.

Em um vídeo gravado por um torcedor na arquibancada coberta, atrás do gol defendido por Caíque, é possível ver o momento em que o goleiro percebe a injúria racial.

Ele está acompanhado do goleiro reserva, Kauã. Nos primeiros segundos do vídeo, o camisa 1 do Criciúma se despede de forma irônica da torcida brusquense, em resposta a provocações, até o momento em que para e começa a apontar a um torcedor.

O goleiro, então, volta até a linha da pequena área e começa a correr até a equipe de arbitragem para denunciar.

O relato do caso na súmula da partida:

“Após o final da partida o atleta Caique Luiz da Purificação, goleiro da equipe do Criciúma, veio em direção ao árbitro da partida informar que foi vítima de um ato de racismo, no qual o atleta relata ter sido chamado de “macaco” por um torcedor da equipe do Brusque, que foi identificado pelo atleta e foi conduzido pela Polícia Militar para a confecção do B.O.

“Até a finalização desta súmula, não foi apresentado o boletim de ocorrência a equipe de arbitragem. Relato que a equipe de arbitragem não presenciou o fato. A Policia Militar informou que o atleta e o torcedor identificado foram encaminhados para a delegacia da Policia Civil.”

A nota oficial do Criciúma:

“O Criciúma Esporte Clube vem a público manifestar seu mais veemente repúdio ao ato de racismo sofrido por nosso goleiro, Caíque, durante a partida contra o Brusque, realizada na noite deste sábado (08/02), no estádio Augusto Bauer, válida pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. O lamentável episódio, protagonizado por um torcedor adversário, fere não apenas os valores do esporte, mas também os princípios básicos de respeito e dignidade humana.

Ressaltamos que o autor da ofensa foi devidamente identificado e detido pela Polícia Militar, reforçando a necessidade de punições exemplares para que casos como esse não voltem a se repetir nos estádios de futebol ou em qualquer outro espaço da sociedade.

Além do episódio de racismo, o Criciúma Esporte Clube lamenta profundamente as ameaças sofridas no local do ocorrido, bem como a situação de vulnerabilidade à qual nossa delegação foi exposta. Tais circunstâncias são inadmissíveis e exigem providências firmes.

Reafirmamos nosso compromisso inegociável com a luta contra o racismo e toda forma de discriminação. O futebol deve ser um ambiente de respeito, inclusão e igualdade, e não de hostilidade e intolerância. Seguiremos firmes na defesa desses valores e na exigência por um esporte mais justo e seguro para todos.”

Até a publicação desta matéria, o Brusque não se manifestou oficialmente sobre o caso.

