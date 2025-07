As intensas rajadas que atingiram o Sul do Brasil na segunda-feira, 28, provocaram transtornos em diversas cidades da região, entre elas Guabiruba, onde, no bairro Aymoré, a força do vento chegou a arrancar parte das telhas de uma residência.

O episódio foi registrado por câmeras de segurança na rua Sternthal e, no vídeo exposto a seguir, é possível então assistir às cenas que mostram o momento exato em que as telhas se soltam.

O imóvel atingido pertence ao casal Maria Inês Gonçalves Seman e Jair Roberto Seman, que agora, nesta terça-feira, 29, trabalha na recuperação da cobertura danificada.

Vento supera 50 km/h

De acordo com o monitoramento das estações meteorológicas de Ciro Groh, os picos registrados na segunda-feira entre Guabiruba e Brusque variaram entre 50 e 70 km/h.

Em pontos sem cobertura de equipamentos, as rajadas podem ter sido ainda mais intensas, sem medição oficial.

O cenário foi provocado pela atuação de um ciclone extratropical, posicionado sobre o oceano, na altura da costa do Rio Grande do Sul.

Os impactos de sua abrangência influenciaram diretamente as condições atmosféricas em Santa Catarina, favorecendo a ocorrência de ventos fortes no começo da semana.

Vento perde força

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o sistema já começa a se afastar em direção ao alto-mar, contribuindo para uma gradativa perda de força das rajadas ao longo desta terça-feira.

Frio se intensifica

Com a saída do ciclone, o destaque nos próximos dias será o avanço do ar frio. Puchalski aponta para madrugadas geladas no encerramento de julho.

Tanto em Brusque quanto em Guabiruba, os termômetros podem marcar temperaturas próximas ou até abaixo dos 5°C no amanhecer de quarta, 30, e quinta-feira, 31.

Apesar da queda nas temperaturas, a tendência é de tempo seco para o restante da semana, sem expectativa de chuva, segundo os dados meteorológicos mais recentes, divulgados por Puchalski.

Galeria de fotos

Confira na sequência, uma galeria de imagens desta terça-feira ensolarada em Brusque, ainda sob a ação de vento fraco a moderado.

As fotos mostram também o trabalho de reconstrução do telhado na casa atingida no bairro Aymoré, em Guabiruba.

*Terça-feira de reconstrução em Guabiruba/Créditos: Maria Inês Gonçalves Seman >>

Terça-feira em Brusque/Créditos: Ciro Groh/O Município >>

