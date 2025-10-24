VÍDEO – Vice-prefeito de Brusque divulga bastidores da operação policial contra pichadores: “aqui não é terra de marginal”

O vice-prefeito de Brusque, André Batisti, acompanhou na manhã desta sexta-feira, 24, a operação “Cidade Limpa”, da Delegacia de Investigação Criminal (DIC), que resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de materiais relacionados a pichações em espaços públicos de Brusque e Guabiruba.

“Brusque não é terra de marginal, e hoje a operação foi faca na caveira. Fomos atrás dos fichadores que ficharam a cidade”, afirmou Batisti em vídeo divulgado nas redes sociais. Ele relatou que a ação começou às 5h40, na sede da DIC, e seguiu para diferentes bairros, incluindo Rio Branco e Dom Joaquim, em Brusque, e São Pedro e Aymoré, em Guabiruba.

Batisti participou de uma das equipes que abordaram um dos suspeitos na Guabiruba. “Aprendemos um pouco de droga e o material de pichação. Também teve batidas no Rio Branco e em Dom Joaquim. Em uma das batidas foi encontrado drogas em quantidade maior, configurando tráfico. Ele foi preso e vai responder pelo crime ambiental, dano ao patrimônio público e tráfico de drogas”, detalhou.

O vice-prefeito aproveitou para reforçar que a cidade está mobilizada contra a criminalidade e o vandalismo.

“Vem para Brusque para aprontar, não venha, porque aqui não é terra de marginal e nem de vandalismo. Aqui é uma cidade de gente hordeira, de gente que trabalha, que faz acontecer”.

Durante a operação, foi anunciada também uma recompensa de até R$ 7 mil para quem denunciar autores de pichações: R$ 1 mil do prefeito, R$ 1 mil da prefeitura e R$ 5 mil do empresário Luciano Hang, que participou da ação de limpeza das pichações da ponte do Bairro Rio Branco.

Batisti encerrou sua mensagem com agradecimentos às equipes policiais envolvidas.

“Quero agradecer à equipe da BIC, Brusque, Guabiruba e Botuverá, que se uniu. Em nome do delegado Fernando Farias, meus parabéns e muito obrigado pelo trabalho que estão fazendo para manter nossa cidade segura e longe da criminalidade. Essa luta continua para manter uma cidade limpa, bonita, organizada e segura para todos”.

