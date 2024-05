Brusque amanheceu neste domingo, 19, diante do rio Itajaí-Mirim sendo o centro das atenções dos moradores locais. O nível das águas ultrapassou sua calha, atingindo um pico de 7,58 metros.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Consequentemente, esse episódio foi resultado das chuvas intensas que então iniciaram na sexta-feira, 17.

Decorrente disso, houve um acúmulo significativo de até 209 mm em Vidal Ramos, município responsável por abrigar as principais nascentes.

Enchente vista do alto

Márcio Marassati, brusquense morador do bairro Centro, capturou imagens espetaculares da região central da cidade, mostrando a enchente vista do alto.

As imagens aéreas revelam a extensão dos alagamentos, destacando especialmente as áreas adjacentes ao rio, onde a avenida Beira Rio foi severamente afetada em diversos pontos ao longo de seu curso.

Inicialmente, confira o vídeo abaixo para ver a extensão dos transtornos.

Em seguida, após os anúncios, não deixe de explorar a galeria de fotos para obter uma visão ainda mais detalhada da situação.

Assista ao vídeo >>

Brusque em fotos após anúncios

Queremos agora apresentar os nossos patrocinadores, responsáveis por então manter o Blog do Ciro Groh ativo.

Os nomes de cada um deles estão expostos nos banners abaixo. Clique nos banners para conhecer os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Do berço à roça: conheça então a jornada do agricultor mirim de Brusque

2. Atração em miniatura: pôneis então roubam a cena em cabanha de Guabiruba

3. Chuvas: veja o panorama completo da situação em Brusque e região

Brusque vista do alto

Conforme destacado previamente, concluiremos esta matéria com imagens aéreas que então ilustram a vasta extensão da enchente em Brusque.

Expressamos nossa gratidão ao colaborador Marcio Marassati pelo fornecimento das valiosas fotografias.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK