VÍDEO – Vítima fica presa às ferragens após carro cair em ribanceira em Brusque
Acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 18
Acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 18
Um carro caiu em uma ribanceira na noite desta quinta-feira, 18, no bairro Souza Cruz, em Brusque, deixando uma pessoa presa às ferragens.
Os bombeiros foram acionados por volta de 22h45, na rua Maximiliano Furbringer. O acidente envolveu dois veículos.
O estado de saúde dos envolvidos ainda não foi divulgado. Além dos bombeiros, Samu e Polícia Militar também foram acionados.
Leia também:
1. Retomada dos trabalhos da usina de asfalto de Brusque acelera pavimentações e reduz custos
2. “Estavam desesperadas”: PM prende homem que agrediu e ameaçou companheira, sogra e filha, em Brusque
3. Escola de Botuverá se manifesta após caso de estupro de aluna de 12 anos
4. Pronto Atendimento Infantil do Hospital Imigrantes é reinaugurado em Brusque
5. Após decisão do STF, Beto Carrero irá fornecer água gratuita para visitantes; entenda
Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque: