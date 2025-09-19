VÍDEO – Vítima fica presa às ferragens após carro cair em ribanceira em Brusque

Acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 18

Um carro caiu em uma ribanceira na noite desta quinta-feira, 18, no bairro Souza Cruz, em Brusque, deixando uma pessoa presa às ferragens.

Os bombeiros foram acionados por volta de 22h45, na rua Maximiliano Furbringer. O acidente envolveu dois veículos.

O estado de saúde dos envolvidos ainda não foi divulgado. Além dos bombeiros, Samu e Polícia Militar também foram acionados.

