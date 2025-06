VÍDEO – Vítimas de acidente com balão em SC são homenageadas na Fenajeep, em Brusque

O início da manhã deste domingo, 22, na XXXI Festa Nacional do Jeep (Fenajeep) foi marcado por uma homenagem às vítimas do acidente com o balão de ar quente que caiu no sábado, 21, em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina.



Uma das oito vítimas fatais da tragédia foi o morador de Brusque, Leandro Luzzi, fundador da Patinazzi, escola de patinação artística do município. Ele também era diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística.

Às 9h30, ao completar 24 horas da tragédia, a Fenajeep ficou em silêncio, como forma de homenagear as vítimas e prestar solidariedade às famílias. “Neste momento de dor, nos unimos em silêncio e oração às famílias enlutadas. A Fenajeep e o Brusque Jeep Clube lamentam profundamente a tragédia e se solidarizam com todos os afetados”, destaca o presidente da Comissão Organizadora da Fenajeep, Luiz Gustavo Ullrich.

Assista ao vídeo: