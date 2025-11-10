VÍDEO – Vitor Kley relembra história vivida durante show em Brusque em programa de Fábio Porchat: “fui enrolado por um Chapolin”

O cantor Vitor Kley divertiu o público do programa “Que História É Essa, Porchat?”, do canal GNT, ao relembrar uma história inusitada vivida em Brusque no ano de 2022.

O episódio aconteceu um dia após ele se apresentar no Rock in Rio, no mesmo palco em que tocaria sua banda favorita, o Green Day.

Inspirado pelo vocalista Billie Joe Armstrong, Kley decidiu reproduzir no interior de Santa Catarina um momento de interação com o público. Mas a ideia acabou virando uma confusão digna de roteiro de comédia.

“Sou muito fã do Green Day. Vi o Billie Joe dar guitarra pra fã, chamar gente pra casar no palco, aquela conexão linda. Saí de lá pensando: ‘amanhã em Brusque eu vou fazer igual, vou causar’”, contou o músico, aos risos.

Durante o show em Brusque, a oportunidade parecia perfeita. “Uma menina levantou o celular e dizia que queria pedir o namorado em casamento. Falei: ‘é Deus me mandando um sinal, é agora que eu me consagro’”, recordou.

O artista então convidou a jovem, chamada Camila, para subir ao palco. “Ela pegou o microfone e disse: ‘quero pedir o meu namorado em casamento’. O público vibrou, parecia tudo perfeito. Mas quando chamei o tal do Fernando… ninguém achava o Fernando”, contou.

Minutos depois, o namorado apareceu, visivelmente desanimado. “O Fernando subiu no palco, e deu pra ver que o cara estava ‘morto por dentro’. Pensei: ‘pelo amor de Deus, diz sim, depois vocês se resolvem’. Mas ele não respondeu. Ficou aquele climão horrível”.

Tentando salvar o momento, Kley improvisou. “Do nada passa um cara vestido de Chapolin Colorado vendendo flores. Falei: ‘é isso, quem poderá me salvar?’ Pedi o buquê, a plateia veio junto, dei as flores para o casal e o clima parecia ter sido salvo, seguimos o show. Achei que tinha dado tudo certo”.

Mas a confusão só começou depois. “No fim do show, minha produtora veio furiosa: ‘legal o buquê de rosas que tu comprou por R$ 5 mil reais’. Eu nem sabia! O Chapolin estava lá chorando, dizendo que queria receber. No fim, meu irmão teve que negociar e pagou R$ 2,5 mil”, contou entre risadas.

“Ou seja, fui enrolado por um Chapolin brusquense”, brincou o cantor. “E até hoje a gente não sabe se a Camila e o Fernando ficaram juntos. Mas que foi um dia inesquecível, foi”, concluiu.

