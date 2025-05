VÍDEO – Vizinhos reclamam de barulho vindo de igreja durante a madrugada, no Poço Fundo

Moradores do bairro Poço Fundo, em Brusque, reclamam de barulho alto vindo de uma igreja durante a madrugada.

A reportagem do jornal O Município teve acesso a um vídeo gravado na madrugada de domingo, 18, por volta de 2h30. O morador registrou as pessoas cantando alto e tocando bateria na Igreja Pentecostal Garagem de Fogo.

Segundo relatado ao jornal, a igreja realiza cultos quatro vezes na semana e, eventualmente, realiza eventos de madrugada. A vizinhança, incluindo crianças e pessoas acamadas, tem dificuldade de dormir.

Um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil. “Não haveria problema se a igreja fizesse cultos civilizados onde o som emitido se espalhasse apenas para os frequentadores no ambiente interno da igreja e não com aparelhos sonoros no último volume, espalhando o som por toda a vizinhança, que possui trabalhadores que querem o seu momento de sossego para repouso, bem como pessoas idosas e crianças pequenas que não podem dormir por conta de cultos promovidos pela referida igreja”, diz o BO.

Assista ao vídeo:

Manifestação da igreja

Em contato com a Igreja Pentecostal Garagem de Fogo, um representante identificado como Tarcísio disse que houve de fato um evento durante a noite e madrugada de sábado para domingo, mas que ação não durou até muito tarde.

Ele relatou ainda que durante a noite conversou com uma moradora que reclamava do barulho, mas que se entenderam e não houve mais problemas. Entretanto, Tarcísio menciona que atrás da igreja há um bar e que após o evento o barulho continuou no estabelecimento.

Apesar do posicionamento da igreja, os moradores negam que os barulhos tenham vindo do bar.

Leia também:

1. VÍDEO – Câmera registra acidente que matou jovem motociclista no Centro de Brusque

2. Brusquense vota na eleição presidencial da Polônia; entenda como funciona

3. Identificado motociclista que morreu após acidente com carro no Centro de Brusque

4. Polícia investiga caso de corpos carbonizados dentro de carro em São João Batista

5. Mulher fica presa às ferragens após acidente entre dois carros e ônibus em rodovia de Brusque

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: